МИД Чехии критикует проект закона РФ, которым участники вторжения в ЧССР 1968 года приравниваются к ветеранам боевых действий

Министерство иностранных дел Чехии выступило с критикой проекта закона Российской Федерации, которым статус ветерана боевых действий распространяется на военнослужащих СССР, участвовавших во вторжении в Чехословакию.

МИД Чешской Республики опубликовал резолюцию о проекте федерального закона России № 1091640-6 «Об изменениях и дополнениях к федеральному закону о ветеранах». «В августе 1968 года Чехословакия была оккупирована большинством стран Варшавского договора при грубом нарушении международного права, против воли законных представителей страны того времени и абсолютного большинства ее граждан. Хотя Министерство иностранных дел с уважением относится к тому, что вопросы социальной политики являются внутренним делом каждой страны, с другой стороны, оно серьезно обеспокоено аргументацией поправки к закону, сформулированной как «выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран-членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года».

Министерство иностранных дел Чешской Республики указывает, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, подписанный президентами двух стран в августе 1993 года ясно указывает на желание обеих стран во взаимоотношениях «покончить с тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории». Мы исходим из предположения, что российская сторона считает данный договор действующим и не допустит шагов, ставящих под сомнение его содержание.

В 2016 г. три депутата Госдумы России от КПРФ предложили присвоить участникам сил вторжения статус военных ветеранов. 30 мая 2019 года в Государственной Думе прошел круглый стол, на котором рассматривался внесенный фракцией КПРФ законопроект «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».