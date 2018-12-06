МИД Чехии и Посольство Франции в ЧР отметят 30-летие встречи президента Миттерана и чехословацких диссидентов

11 декабря в Посольстве Франции в Праге при участии министра иностранных дел ЧР Томаша Петршичека пройдет мероприятие, посвященное 30-й годовщине встречи президента Франции Франсуа Миттерана с чехословацкими диссидентами. На него будут приглашены все живущие на данный момент участники «завтрака с президентом», а также правозащитники из Бармы, Кубы, Вьетнама, Беларуси, Азербайджана, России и Казахстана. По итогам мероприятия состоится совместная пресс-конференция Томаша Петршичека и посла Франции в ЧР Ролана Галарага.

Напомним, что памятная встреча с диссидентами состоялась 9 декабря 1988 года в Посольстве Франции в Праге. На нее было приглашено девять человек: Вацлав Гавел, Иржи Динтсбир, Рудольф Батек, Милош Гайек, Ладислав Лис, Вацлав Малый, Карел Срп и Петр Уль, а также Александр Дубчек, которого чехословацкие спецслужбы не выпустили из Братиславы для участия в мероприятии.