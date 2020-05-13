МИД Чехии: границы с Австрией и Словакией откроются, видимо, в середине июня

МИД Чехии на будущей неделе обсудит с представителями Австрии и Словакии точный график открытия границ между тремя государствами. Свободное пересечение границ должно опять стать нормой, по всей видимости, в середине июня, сообщил глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек. Дискуссия на тему возобновления движения на чешско-словацкой границе состоялась также между премьером Чехии Андреем Бабишем и главой кабмина Словакии Игорем Матовичем.

«Словаки были недовольны перспективой транзита украинских работников, направляющихся в Чехию. В настоящее время идет обсуждение этих вопросов», - подытожил Бабиш.