МИД Чехии: границы с Австрией и Словакией откроются, видимо, в середине июня

МИД Чехии на будущей неделе обсудит с представителями Австрии и Словакии точный график открытия границ между тремя государствами. Свободное пересечение границ должно опять стать нормой, по всей видимости, в середине июня, сообщил глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек. Дискуссия на тему возобновления движения на чешско-словацкой границе состоялась также между премьером Чехии Андреем Бабишем и главой кабмина Словакии Игорем Матовичем.
«Словаки были недовольны перспективой транзита украинских работников, направляющихся в Чехию. В настоящее время идет обсуждение этих вопросов», - подытожил Бабиш.
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