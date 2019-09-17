МИД Чехии: чехи в Крыму должны уважать и украинские законы

«Недавняя поездка граждан Чехии в Крым, аннексированный Россией, носила исключительно частный, а не официальный характер, и чехи не нарушали чешские законы».

Министерство иностранных дел Чешской Республики таким образом отреагировало на призыв Посольства Украины в Праге выступить с осуждением недавней поездки в Крым чехов, нарушивших законодательные акты Украины, касающиеся пересечения оккупированной территории. Призыв был адресован официальным органам Чехии. По данным посольства, среди членов делегации были представители Всемирного совета подкарпатских русинов, которых в начале сентября принимал в Пражском Граде президент Милош Земан. Как указывает агентство ЧТК, Киев считает пророссийскую часть русинской диаспоры пятой колонной Москвы.

Одновременно МИД ЧР призвал чешских граждан во время своих путешествий «уважать законы иностранных государств, в том числе Украины». Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЧР Зузана Штихова подчеркнула, что «чешская дипломатия на протяжении долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины». Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.