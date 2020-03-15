МИД: чехи могут вернуться домой на автобусах, отправляющихся из европейских аэропортов

Министерство иностранных дел ЧР сообщает об организации специальных автобусных рейсов, предназначенных для граждан Чехии, которые в результате экстренных мер по борьбе с коронавирусом остались в международных аэропортах, и лишены возможности вернуться домой воздушным транспортом.

В воскресенье вечером автобусы отправляются из аэропортов Вены, Мюнхена и Франкфурта.

Напомним, что, начиная с ночи на понедельник, за некоторыми исключениями вступает в силу запрет на въезд в Чехию всех иностранцев, в то же время начинает действовать также запрет на поездки чехов куда-либо за рубеж. Мера касается также иностранцев с ПМЖ и ВМЖ сроком более 90 дней, пребывающих на территории страны.