Microsoft: использование искусственного интеллекта в Чехии ниже среднего показателя в Европе

Практическое применение искусственного интеллекта (AI) чешскими компаниями существенно ниже среднего показателя по Европе. В течение года его планирует использовать 16% фирм, в то время как среднеевропейский показатель достигает 40%.

В течение трех лет внедрить искусственный интеллект намерено в США 100% компаний, в Европе 87%, а в Чехии 80%. Такие данные приведены в результатах исследования, проведенного Microsoft. Около 70% чешских компаний находятся в стадии подготовки и проводили эксперименты с внедрением искусственного интеллекта, однако лишь 17% фирм в Чехии перешло к его практическому внедрению.