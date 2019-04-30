Microsoft: использование искусственного интеллекта в Чехии ниже среднего показателя в Европе

Катерина Айзпурвит
30-04-2019
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Практическое применение искусственного интеллекта (AI) чешскими компаниями существенно ниже среднего показателя по Европе. В течение года его планирует использовать 16% фирм, в то время как среднеевропейский показатель достигает 40%.

В течение трех лет внедрить искусственный интеллект намерено в США 100% компаний, в Европе 87%, а в Чехии 80%. Такие данные приведены в результатах исследования, проведенного Microsoft. Около 70% чешских компаний находятся в стадии подготовки и проводили эксперименты с внедрением искусственного интеллекта, однако лишь 17% фирм в Чехии перешло к его практическому внедрению.

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