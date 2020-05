Чешский Международный кинофестиваль Карловы Вары принимает участие в глобальном показе We are One: A Global Film Festival в сети YouTube. К проекту подключились два десятка кинофестивалей со всего мира, которые в этом году пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Фестиваль проходит до 7 июня. Чехия на нем представит ленту «Адела еще не ужинала» 1977 года, вошедшую в золотой фонд чехословацкой кинематографии. В секции молодых талантов будет от карловарского фестиваля представлен короткометражный фильм Ондржея Гудечки «Фуриант» (от чеш. гордец, зазнайка), далее ленты польского автора Клары Коханьской «Съемщица» и «Греющая душу комедия о депрессии, бешенстве и не сбытых мечтах» словака Михала Дюриша.

Фестиваль бесплатный, зрители могут отправлять пожертвования на счета мировых организаций, борющихся с пандемией коронавируса и ее последствиями, таких как Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН, «Врачи без границ» и другие.