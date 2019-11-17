Международный день студентов вспомнили в районе Альбертов

Сотни людей в воскресенье в послеобеденное время собрались в пражском районе Альбертов, чтобы в Международный день студентов вспомнить о преследуемых нацистами студентах 1939 г., а также об участниках демонстраций 1989 г. «Мы не должны забывать о событиях 30-ти и 80-ти летней давности. История вновь показывает нам, что если забывать об уроках прошлого и воспринимать некоторые достижения как должное, то прошлое вновь незаметно может стать настоящим», - заявил председатель Совета высших учебных заведений Чехии Милан Поспишил.

В Альбертове выступил также ректор Карлова университета Томаш Зима, который был встречен свистом. Напомним, что часть студентов требует его отставки в связи с политическими скандалами прошлых недель. В первую очередь, из-за подписанного им договора о спонсорстве компанией Home Credit Петра Келлнера, а также в связи с возникновением в Карловом университете чешско-китайского центра, оплачиваемого китайским посольством в Праге. Студенты также недовольны подходом Зимы к вопросам охраны климата.