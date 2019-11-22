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Международное научное сообщество призывает усилить охрану природы Шумавы

Катерина Айзпурвит
22-11-2019
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Ученые нескольких стран обратились к министру охраны окружающей среды Чешской Республики Рихарду Брабецу с призывом пересмотреть зоны защиты природы в национальном парке Шумава. Научное сообщество призывает усилить защиту двух важных участков заповедника.

Открытое письмо чешскому министру направили участники международной научной конференции Wild Europe, которая 20 и 21 ноября прошла в Братиславе. Согласно принятому плану, национальный парк Шумава будет разделен на четыре сектора с разным режимом охраны природы.

 
 
 
 
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