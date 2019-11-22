Международное научное сообщество призывает усилить охрану природы Шумавы

Ученые нескольких стран обратились к министру охраны окружающей среды Чешской Республики Рихарду Брабецу с призывом пересмотреть зоны защиты природы в национальном парке Шумава. Научное сообщество призывает усилить защиту двух важных участков заповедника.

Открытое письмо чешскому министру направили участники международной научной конференции Wild Europe, которая 20 и 21 ноября прошла в Братиславе. Согласно принятому плану, национальный парк Шумава будет разделен на четыре сектора с разным режимом охраны природы.