Между премьером Бабишом и министром труда разгорелся спор

Между премьером Андреем Бабишом (ANO) и министром труда и социальных дел Яной Малачовой разгорелся спор относительно IT-системы по выплате социальных пособий, которая должна заработать в начале будущего года, пишет сайт «Чешского Радио».

По словам Малачовой, цена заказа превысит заявленную в 2016 г. стоимость в 1,5 млрд крон ровно на один миллиард. Министр труда сообщила, что Андрей Бабиш и министр финансов Алена Шиллерова осведомлены о сложившейся ситуации.

Премьер-министр, однако, с подобной трактовкой событий не согласен. Бабиш заявил СМИ, что направил Малачовой на данную тему ровно десять официальных писем. По словам председателя правительства, министр труда не справляется со своими обязанностями.