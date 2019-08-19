Метрополитен Праги приобретет автоматизированные составы, в которых не будет кабины машиниста

В 2020 году Транспортное предприятие Праги начнет подготовку тендера на приобретение автоматизированных составов для столичного метрополитена. Поезда без машинистов, согласно изначальным планам, будут обслуживать пассажиров на новой линии «D». Ожидается, что для пражского метрополитена будет приобретено больше поездов, чем необходимо только для обеспечения движения на упомянутой линии.

Следующей автоматизированной трассой подземки с 2027 года должна стать самая старая линия столичного метрополитена – «С».