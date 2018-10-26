Мэром Праги станет «пират» Зденек Гржиб

Новым мэром Праги станет Зденек Гржиб от Пиратской партии. Лидеры движения «Прага себе» (Prahа Sobě) и «Объединенных сил Праги» Ян Чижинский и Иржи Поспишил не войдут в состав Совета столичного муниципалитета. Об этом агентству ЧТК сообщили представители трех коалиционных партий - движения ANO, социал-демократов и христианских демократов.

Поспишил останется евродепутатом, Ян Чижинский – на посту старосты седьмого пражского района, а также возглавят фракции своих партий в муниципалитете. Коалиционные партии в совокупности будут обладать в муниципальном Совете, где заседают 65 членов, большинством голосов – 39. Победителем муниципальных выборов в Праге стала партия гражданских демократов ODS, набравшая около 18% голосов и получившая 14 мандатов в администрации Праги. Движение ANO, главный парламентский и правящий субъект, в муниципалитете займет 12 кресел.