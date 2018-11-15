Мэром Праги избран Зденек Гржиб

Тимур Кашапов
15-11-2018
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Новый мэром Праги был избран представитель Пиратской партии Чехии Зденек Хржиб. 39 из 65 членов городского совета столицы поддержали его кандидатуру, оппозиционные ANO и гражданские демократы проголосовали против. В ближайшее будут избраны четыре заместителя градоначальника.

Напомним, в октябре о создании коалиции договорились «пираты», движение Praha Sobě и «Объединенные силы за Прагу». В городском совете коалиция располагает 39 голосами.

 
 
 
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