Мэром Праги избран Зденек Гржиб

Новый мэром Праги был избран представитель Пиратской партии Чехии Зденек Хржиб. 39 из 65 членов городского совета столицы поддержали его кандидатуру, оппозиционные ANO и гражданские демократы проголосовали против. В ближайшее будут избраны четыре заместителя градоначальника.

Напомним, в октябре о создании коалиции договорились «пираты», движение Praha Sobě и «Объединенные силы за Прагу». В городском совете коалиция располагает 39 голосами.