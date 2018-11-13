Мэром Карловых Вар избрана Андреа Пфеффер-Ферклова от партии ANO

Катерина Айзпурвит
13-11-2018
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Мэром Карловых Вар избрана член движения ANO Андреа Пфеффер-Ферклова, которая возглавит коалицию партий ANO, «Карловараци» и гражданских демократов (ODS). Коалиция располагает 23 из 35 кресел городской администрации.

На посту мэра 43-летняя Пфеффер-Ферклова сменит Петра Кулганека, занимавшего должность главы курортного города в течение 8 лет. Население Карловых Вар составляет 50 000 человек.

 
 
 
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