Мэром Карловых Вар избрана Андреа Пфеффер-Ферклова от партии ANO

Мэром Карловых Вар избрана член движения ANO Андреа Пфеффер-Ферклова, которая возглавит коалицию партий ANO, «Карловараци» и гражданских демократов (ODS). Коалиция располагает 23 из 35 кресел городской администрации.

На посту мэра 43-летняя Пфеффер-Ферклова сменит Петра Кулганека, занимавшего должность главы курортного города в течение 8 лет. Население Карловых Вар составляет 50 000 человек.