Мэрия Праги утвердила договор с Тайбэем о партнерстве

Городской совет чешской столицы утвердил текст договора с Тайбэем о партнерстве. Как сообщил мэр Праги Зденек Гржиб, соглашение не имеет отношение к политике и связано исключительно с сотрудничеством в области торговли, экономики и культуры.
Впервые идею подписания договора с Тайбэем выдвинул мэр Праги Зденек Гржиб после визита на Тайвань в марте 2019 г., в ходе которого он встретился со своим коллегой – мэром Тайбэя Кэ Вэньчжэ. Гржиб не скрывает своих симпатий к Тайваню, где некогда проходил стажировку.
В октябре 2018 г. Прага аннулировала договор с Пекином, после того как пражской мэрии не удалось договориться об изъятии из текста пункта о поддержке «политики одного Китая», которая не признает самостоятельность Тайваня. Этот шаг привел к ответным действиям со стороны КНР, включая запрет гастролей в Китае ряда чешских музыкальных коллективов.
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