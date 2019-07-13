Мэрия Праги продолжает подыскивать помещение для монументальной «Славянской эпопеи» А. Мухи

Мэрия Праги продолжает подыскивать помещение для экспонирования монументальных полотен, созданных классиком чешского модерна Альфонсом Мухой. Власти столицы изучают пригодность имеющихся в их распоряжении помещений и одновременно ведут переговоры с владельцами замка Збраслав под Прагой и администрацией замка в Моравском Крумлове, где картины находились с 1950-х по 2011 г. В данный момент «Эпопея» хранится Галерее столицы (GHM).

Двадцать полотен, площадь большинства из которых превышает 48 м2, Альфонс Муха создавал в течение 18 лет, начиная с 1910 г. Произведения были завещаны городу Праги с условием строительства для них отдельного павильона. Выполнение этого условия стало предметом судебного разбирательства между городскими властями и наследником художника Джоном Мухой. В настоящее время судебный процесс приостановлен.

На полотнах изображены персонажи и исторически события, связанные со славянским миром миром, в том числе свв. Кирилл и Мефодий, проповедник Ян Гус, философ и педагог Ян Амос Коменский, отмена в России крепостного права.