Мэрия Праги продолжает подыскивать помещение для монументальной «Славянской эпопеи» А. Мухи

Катерина Айзпурвит
13-07-2019
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Мэрия Праги продолжает подыскивать помещение для экспонирования монументальных полотен, созданных классиком чешского модерна Альфонсом Мухой. Власти столицы изучают пригодность имеющихся в их распоряжении помещений и одновременно ведут переговоры с владельцами замка Збраслав под Прагой и администрацией замка в Моравском Крумлове, где картины находились с 1950-х по 2011 г. В данный момент «Эпопея» хранится Галерее столицы (GHM).

Двадцать полотен, площадь большинства из которых превышает 48 м2, Альфонс Муха создавал в течение 18 лет, начиная с 1910 г. Произведения были завещаны городу Праги с условием строительства для них отдельного павильона. Выполнение этого условия стало предметом судебного разбирательства между городскими властями и наследником художника Джоном Мухой. В настоящее время судебный процесс приостановлен.

На полотнах изображены персонажи и исторически события, связанные со славянским миром миром, в том числе свв. Кирилл и Мефодий, проповедник Ян Гус, философ и педагог Ян Амос Коменский, отмена в России крепостного права.

Катерина Айзпурвит
13-07-2019
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