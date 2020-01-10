Мэрия Праги призывает граждан помогать бездомным в холодное время года

Мэрия Праги выступила с призывом к гражданам обращать внимание на бездомных, оказавшихся в зимнее время года без крыши над головой. В начале января в столице скончался 66-летний мужчина, ночевавший на улице. При этом в городе открыты ночлежки, а на улицах действуют патрули, которые объясняют бездомным, куда они могут направиться.

Во избежание новых трагедий мэрия призывает горожан вызывать в случае необходимости для бездомных людей помощь по телефону. Мэрия Праги открыла для таких случаев телефонную линию с номером 156.