Архив передач

Мэрия Праги призывает граждан помогать бездомным в холодное время года

Катерина Айзпурвит
10-01-2020
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Мэрия Праги выступила с призывом к гражданам обращать внимание на бездомных, оказавшихся в зимнее время года без крыши над головой. В начале января в столице скончался 66-летний мужчина, ночевавший на улице. При этом в городе открыты ночлежки, а на улицах действуют патрули, которые объясняют бездомным, куда они могут направиться.

Во избежание новых трагедий мэрия призывает горожан вызывать в случае необходимости для бездомных людей помощь по телефону. Мэрия Праги открыла для таких случаев телефонную линию с номером 156.

 
 
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