Мэрия Праги приобретет в собственность костел Симеона и Иуды

Мэрия г. Праги приобретет в свою собственность церковь Симеона и Иуды, ныне принадлежащую ордену Братьев милосердия. В настоящее время церковь, расположенная в самом центре столицы, уже не используется для богослужений. Благодаря прекрасным акустическим свойствам, в ней регулярно проходят концерты Пражского симфонического оркестра.

Переговоры о покупке памятника культуры велись долгие месяцы, в итоге стороны договорились на цене 99 миллионов крон (3,9 млн евро). Изначально орден за церковь требовал 126 миллионов крон.