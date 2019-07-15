Мэрия Праги приобретет в собственность костел Симеона и Иуды

Эва Туречкова
15-07-2019
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Мэрия г. Праги приобретет в свою собственность церковь Симеона и Иуды, ныне принадлежащую ордену Братьев милосердия. В настоящее время церковь, расположенная в самом центре столицы, уже не используется для богослужений. Благодаря прекрасным акустическим свойствам, в ней регулярно проходят концерты Пражского симфонического оркестра.

Переговоры о покупке памятника культуры велись долгие месяцы, в итоге стороны договорились на цене 99 миллионов крон (3,9 млн евро). Изначально орден за церковь требовал 126 миллионов крон.

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