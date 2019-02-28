Мэрия Праги примет участие в акции «Флаг за Тибет»

Тимур Кашапов
28-02-2019
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Мэрия чешской столицы спустя четыре года вновь примет участие в международной акции «Флаг за Тибет». Тибетский флаг будет вывешен на зданиях городской администрации с 8 по 11 марта. Жест, указывающий на нарушения прав человека в автономном районе Китая, является еще одним проявлением смены политики Праги в отношении Китая, которую проводило предыдущее руководство города.

«Флаг за Тибет» пройдет в Праге в одиннадцатый раз, флаги будут вывешены на здании Новой ратуши и дворце «Шкода». Международный День солидарности с Тибетом проводится в память о 80 000 жертв восстания в Лхассе 10 марта 1959 года. В Чехии акции в поддержку Тибета проводятся с 1996 года.

 
 
 
 
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