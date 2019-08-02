Мэрия Праги почтила память жертв цыганского холокоста

В память о жертвах цыганского холокоста времен Второй мировой войны над мэрией Праги поднят цыганский флаг. Церемонию поднятия сине-зеленого полотнища с красным колесом, символизирующего цыганский народ, провел на балконе Новой ратуши на Марианской площади мэр Праги Зденек Гржиб вместе с членами городского совета и представителями некоторых депутатских фракций. «Подобное никогда не должно повториться», – подчеркнул в своей речи мэр Праги.

Цыганский флаг также был установлен администрацией района Прага-7. МИД Чехии подчеркнул, что соблюдение прав человека в отношении цыган остается одним из приоритетов и осудил проявления ненависти. Акции памяти пройдут вечером 2 августа в чешской столице также на площади Мира. Там будут зачитываться имена жертв и состоится тематическое театрализованное представление и концерт.

День цыганского холокоста приурочен к событиям Второй мировой войны, когда в ночь со 2 на 3 августа 1944 года нацисты в так называемом семейном цыганском таборе в Освенциме уничтожили почти 3000 мужчин, женщин и детей. Всего в этом концлагере за годы войны оказалось около 20 000 цыган, в том числе с территории протектората Богемия и Моравия. Общее число цыган, ставших жертвами геноцида в годы войны, не известно до сих пор. Историки называют цифры от полумиллиона до 800 тысяч.