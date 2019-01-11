Мэрия Праги обсудила с премьер-министром текущие вопросы чешской столицы

Катерина Айзпурвит
11-01-2019
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Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил премьер-министру Андрею Бабишу, что руководство чешской столицы выступает против идеи главы кабинета создать отдельный правительственный район в районе Летняны. На встрече с Андреем Бабишем представители мэрии Праги также обсудили государственную помощь в приобретении земли для пражской кольцевой дороги и улучшение транспортного сообщения с пражским аэропортом.

Сотрудники мэрии поинтересовались у премьер-министра возможностью получения неиспользуемого объекта, принадлежащего государству, для размещения городской администрации вместо дворца «Шкода», который сейчас арендует магистрат.

 
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