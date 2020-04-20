Мэрия Праги начинает прием заявок на кредитование малых и средних предприятий

С 21 апреля начинается прием заявок по включению малых и средних предприятий в программу кредитования под гарантии мэрии Праги. Кредиты будет предоставлять Чешско-Моравский банк гарантий и развития (ČMZRB). «Мы будем предоставлять первую помощь предпринимательскому сектору, что, как мы надеемся, будет поддержано государством», – сообщил заместитель мэра Павел Выгнанек.

Кредиты получат те, кто успеет первым подать заявку. «С учетом того, что сегменту малого и среднего бизнеса требуется около 5,5 млрд крон, очевидно, что кредит получат самые расторопные», – сообщил мэр столицы Зденек Гржиб.

Программа Праги предполагает те же условия, что и государственная программа COVID II. Предприниматели могут подать запро на предоставление кредита в размере от 10 000 до 15 млн крон или о дотацию до миллиона крон на погашение кредита. Мэрия выступает гарантом 80% кредита. Программа рассчитана на фирмы до 250 сотрудников, с годовым оборотом до 50 млн евро.