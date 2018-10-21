Мэрии хотят получить право убирать с дорог брошенные автомобили

Эва Туречкова
21-10-2018
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Администрации населенных пунктов, возможно, получат право убирать с дорог автомобили с просроченным техническим паспортом дольше трех месяцев. С таким предложением выступила партия TOP 09.

«В настоящее время можно устранять с парковок лишь автомобили с сильно поврежденным кузовом или машины без мотора. Некоторые автомобили без номерных знаков стоят на дорогах годами, и мэрии в данном случае бессильны, так как не могут отыскать владельца авто», - пояснила зампредседателя партии Маркета Пекарова Адамова.

Несколько другие меры, однако с той же целью, продвигают и представители остальных парламентских фракций.

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