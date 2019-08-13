Мэр Праги вновь отказался вернуть мемориальную доску маршалу Коневу на здание ратуши

Как сообщает издание Aktuálně.cz, председатель нижней палаты чешского парламента Радек Вондрачек обращался к мэру Праги Зденеку Гржибу с призывом вернуть на фасад Староместской ратуши мемориальную доску, посвященную маршалу Коневу и Красной армии. Однако мэр Праги принял решение, что в связи с исторической неточностью текста доска не будет установлена на прежнем месте.

Радек Вондрачек обратил внимание мэра столицы, что Россия придает этой мемориальной доске особое значение, на что Зденек Гржиб указал, что председатель парламента «защищает позицию посольства РФ». Радек Вондрачек, помимо прочего, аргументировал свое обращение тем, что возвращение памятной таблички укрепит позиции чешской стороны при переговорах о поддержании захоронений чехословацких легионеров на территории России. В начале 2019 г. посол России в Чехии Александр Змеевский лично обсуждал с мэром Праги вопрос восстановления мемориальной доски на фасаде ратуши. В июле его поддержал председатель парламента Вондрачек, который подтвердил изданию Aktuálně.cz, что глава российского дипломатического представительства обращался к нему с подобной просьбой.

Мэр Праги Зденек Гржиб указывает на историческую неточность отраженных на мемориальной панели данных – занижение в освобождении столицы роли Пражского восстания, начавшегося 5 мая 1945 г. Чешский текст мемориальной таблички, которую обычно называют Доской Освобождения, гласит: «9-го мая 1945 года войска 1-го украинского фронта доблестной Красной армии под командованием Героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева стремительным ударом освободили тяжело сражающуюся Прагу, которая в благодарность сделала его своим почетным гражданином». Это не дословно соответствует помещенному ниже тексту на русском языке, где Пражское восстание непосредственно упомянуто.

Мемориальная доска находилась на фасаде ратуши с мая 1946 г. В 2017 г. она была снята в ходе реконструкции здания. В течение августа 2019 г. она должна быть передана в Музей Праги.

Ранее острую дискуссию между чешской и российской сторонами вызвала установка дополнительных информационных панелей на памятник маршалу Ивану Коневу в шестом районе Праги, где, в частности, сообщается о его роли в подавлении Венгерского восстания 1956 г. и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 г.