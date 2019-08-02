Мэр Праги предложил заплатить активисту, самостоятельно смывшему граффити с Карлова моста

В сделанном 2 августа заявлении мэр Праги Зденек Гржиб предлагает заплатить за работу активисту Мирославу Черны, который без разрешения реставраторов ночью смыл граффити с опоры Карлова моста. Также мэр Праги выразил сомнения в правомерности действий отдела по охране памятников городской администрации.
В ночь с 27 на 28 июля Черны собственными силами, используя струю пара, смыл пятиметровую надпись с облицовки моста. Специалисты подтвердили, что поверхность памятника архитектуры при этом не пострадала. Граффити нанести нетрезвые туристы из Германии 15 июля, и активист опасался, что краска успеет впитаться. Реставраторы намеревались убирать надпись в течение двух недель и потратить на это несколько десятков тысяч крон.
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