Мэр Праги не поддержит деятельность Чешского союза борцов за свободу

Ирина Ручкина
16-02-2019
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Мэр чешской столицы Зденек Гржиб (партия Пиратов) отказался официально поддержать мероприятие, организованное Чешским союзом борцов за свободу (Českéý svaz bojovníků za svobodu - ČSBS). Руководство Праги не станет предоставлять союзу зал для проведения съезда. Об этом мэр Праги сообщил в своем твиттере и на сервере Aktualne.cz, информацию подтвердил председатель ČSBS Ярослав Водичка. Союзом ČSBS планировалось организация мероприятия, посвященного 80-летию оккупации Чехословакии нацистской Германией в ратуше на Староместской площади.

В последнее время ČSBS подвергся критике со стороны политиков и общественностью - например, за вручение награды депутату от компартии Зденеку Ондрачеку, который в звании офицера полиции участвовал в подавлении демонстраций в 1989 году. Осуждение вызвала также речь председателя союза ČSBS в Терезине - еврейские организации назвали его выступление ксенофобским.

 
 
 
 
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