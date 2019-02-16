Мэр Праги не поддержит деятельность Чешского союза борцов за свободу

Мэр чешской столицы Зденек Гржиб (партия Пиратов) отказался официально поддержать мероприятие, организованное Чешским союзом борцов за свободу (Českéý svaz bojovníků za svobodu - ČSBS). Руководство Праги не станет предоставлять союзу зал для проведения съезда. Об этом мэр Праги сообщил в своем твиттере и на сервере Aktualne.cz, информацию подтвердил председатель ČSBS Ярослав Водичка. Союзом ČSBS планировалось организация мероприятия, посвященного 80-летию оккупации Чехословакии нацистской Германией в ратуше на Староместской площади.

В последнее время ČSBS подвергся критике со стороны политиков и общественностью - например, за вручение награды депутату от компартии Зденеку Ондрачеку, который в звании офицера полиции участвовал в подавлении демонстраций в 1989 году. Осуждение вызвала также речь председателя союза ČSBS в Терезине - еврейские организации назвали его выступление ксенофобским.