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Мэр чешской столицы: сотрудничество с Шанхаем до сих пор не играло существенной роли для Праги

Лорета Вашкова
14-01-2020 oбновлено
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«Сотрудничество с Шанхаем до сих пор не играло существенной роли для Праги, однако в будущем столица Чехии не будет ему препятствовать. Сотрудничество Праги и тайваньского Тайбэя в настоящее время является более значимым», - сообщил мэр столицы Чешской Республики Зденек Гржиб агентству ČTK, комментируя расторжение договора о партнерстве Праги и Шанхая в одностороннем порядке.

Министерство иностранных дел Чехии пока не информировано о возможных ответных мерах со стороны Шанхая.

«Реальных результатов прекращения контактов со стороны Шанхая нам придется подождать. В силе, тем не менее, остается то, что решение о конкретном партнерстве между городами зависит от демократически избранных муниципальных политиков. Цель Чешской Республики – продвижение своих экономических интересов среди всех партнеров», отметил глава МИД ЧР Томаш Петршичек в пресс-релизе для агентства ČTK.

Прага в 2019 году аннулировала договор о партнерстве с Пекином в результате спора об исключении из документа строк о единстве Китая.

Лорета Вашкова
14-01-2020 oбновлено
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