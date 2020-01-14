Мэр чешской столицы: сотрудничество с Шанхаем до сих пор не играло существенной роли для Праги

«Сотрудничество с Шанхаем до сих пор не играло существенной роли для Праги, однако в будущем столица Чехии не будет ему препятствовать. Сотрудничество Праги и тайваньского Тайбэя в настоящее время является более значимым», - сообщил мэр столицы Чешской Республики Зденек Гржиб агентству ČTK, комментируя расторжение договора о партнерстве Праги и Шанхая в одностороннем порядке.

Министерство иностранных дел Чехии пока не информировано о возможных ответных мерах со стороны Шанхая.

«Реальных результатов прекращения контактов со стороны Шанхая нам придется подождать. В силе, тем не менее, остается то, что решение о конкретном партнерстве между городами зависит от демократически избранных муниципальных политиков. Цель Чешской Республики – продвижение своих экономических интересов среди всех партнеров», отметил глава МИД ЧР Томаш Петршичек в пресс-релизе для агентства ČTK.

Прага в 2019 году аннулировала договор о партнерстве с Пекином в результате спора об исключении из документа строк о единстве Китая.