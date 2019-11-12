Архив передач

Мемориальная доска на Летной напомнит о существовании подпольных семинаров

Эва Туречкова
12-11-2019
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О существовании в Чехословакии подпольной образовательной системы напомнит памятная доска, которая будет официально установлена в пражском районе Летна.

Мемориальная табличка посвящена британскому Образовательному благотворительному фонду им. Яна Гуса, который направлял в Чехословакию ведущих западных академиков и философов (лекции читались на квартирах у диссидентов) оказывал поддержку самиздату, предоставлял чехословацким студентам стипендии. Главным организатором сети тайных семинаров был запрещенный властями чехословацкий философ Ян Паточка, который скончался в возрасте 70 лет после повторных и многочасовых допросов в полиции.

 
 
 
 
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