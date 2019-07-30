Meморандум о паллиативной опеке призван обеспечить развитие помощи неизлечимо больным

Mинистерство здравоохранения, медицинские страховые компании и Чешское общество паллиативной опеки договорились о сотрудничестве, которое должно обеспечить финансирование и развитие помощи, предоставляемой неизлечимо больным пациентам.

Во вторник, 30 июля, стороны подпишут соответствующий меморандум, в котором будут оговорены условия, необходимые для функционирования организаций, предоставляющих такого рода услуги.

Программа будет опробована в пилотном режиме. Она призвана обеспечить дотации, нацеленные на обеспечение специализированной медицинской помощи, улучшающей качество жизни пациентов как в больнице, так и на дому.