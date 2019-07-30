Meморандум о паллиативной опеке призван обеспечить развитие помощи неизлечимо больным

Лорета Вашкова
30-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Mинистерство здравоохранения, медицинские страховые компании и Чешское общество паллиативной опеки договорились о сотрудничестве, которое должно обеспечить финансирование и развитие помощи, предоставляемой неизлечимо больным пациентам.

Во вторник, 30 июля, стороны подпишут соответствующий меморандум, в котором будут оговорены условия, необходимые для функционирования организаций, предоставляющих такого рода услуги.

Программа будет опробована в пилотном режиме. Она призвана обеспечить дотации, нацеленные на обеспечение специализированной медицинской помощи, улучшающей качество жизни пациентов как в больнице, так и на дому.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 