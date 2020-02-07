Медики оценивают состояние президента Земана как стабилизированное

6 февраля президент Милош Земан прошел врачебный осмотр в Центрального военного госпиталя в Праге. Как сообщил агентству ЧТК главврач больницы, слух президента соответствует его возрасту, и глава государства не нуждается в слуховом аппарате.
Директор госпиталя оценивает состояние здоровья Милоша Земана как стабилизированное. С осени прошлого года он набрал восемь килограммов. Глава государства провел в клинике около двух часов. Обращаясь к ожидавшим его журналистам, он сказал: «Я совершенно здоров».
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