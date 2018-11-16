Median: Большинство чехов считает, что А. Бабиш раскалывает общество и оказывает влияние на СМИ

Катерина Айзпурвит
16-11-2018
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Согласно опросу, проведенному агентством Median 13 и 14 ноября, большинство чехов считает, что премьер-министр Андрей Бабиш раскалывает общество (70%), создает конфликт интересов (69%) и оказывает влияние на СМИ (60%). Около 40% респондентов полагают, что действия премьера приводят к снижению политической культуры и наносят урон демократии.

Одновременно большинство респондентов придерживаются мнения, что глава правительства улучшил налоговую систему (60%) и экономическую ситуацию в Чехии (58%).

Опрос проводился после публикации беседы с сыном премьера, сообщившего, что был насильно увезен в Крым с целью воспрепятствовать его общению со следователями. Глава кабинета опроверг утверждение, сообщив что его сын страдает шизофренией. Андрею Бабишу и его старшим детям предъявлены обвинения в злоупотреблении евросубсидиями. Ранее Median сообщал, что 56% опрошенных считает в связи расследованием дела сына необходимым уход премьера или всего кабинета в отставку.

Катерина Айзпурвит
16-11-2018
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