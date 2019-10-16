Median: Большинство чехов думают, что Брекзит повредит интересам Чехии

Большинство чехов (67%) полагают, что Брекзит повредит интересам Чехии. В обратном убеждены лишь четыре процента респондентов. Oстальные участники опроса думают, что выход Великобритании из ЕС никак не повлияет на ситуацию в Чешской Республике либо не имеют определенного мнения по данному вопросу.

Таковы итоги исследования, проведенного на рубеже сентября и октября агентством Median и опубликованные 16 октября в газете Mladá fronta Dnes (MfD). Специальный саммит, посвященный вопросу Брекзита, состоится в Брюсселе 17-18 октября.

Как следует из опроса, почти 60% чехов хотели бы, чтобы Соединенное Королевство осталось в ЕС, 12% респондентов придерживаются другого мнения. Более 20% высказались, что им безразлична эта тема.