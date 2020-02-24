Medevac — чешские врачи помогут на Ближнем Востоке, в Африке, Украине и Грузии

В рамках реализации гуманитарной чешской программы Medevac странам Ближнего Востока, Африки, a также Украине в нынешнем году будет выделено 54 миллиона крон (свыше 2,1 млн евро), что на 10% менее, чем в предыдущие годы.

Как следует из материала МВД, в понедельник одобренного правительством, впервые в число приоритетных с точки зрения оказания помощи стран внесена Грузия, которая сталкивается с нехваткой квалифицированного медперсонала. Чешское информагенство ČTK oб этом информировало пресс-отделение Кабмина.

На Ближнем Востоке чешская программа охватит такие страны как Ирак, Ливан и Иордания, в Африке – Гану, Мали, Марокко, Кению и Сенегал. Чешские врачи будут обучать местных медиков оперативным приемам и окажут помощь в создании системы устойчивого здравоохранения.

Украина, подчеркивают представители МВД, нуждается в предоставлении медицинской помощи из-за последствий затянувшегося конфликта с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.