Материалы прослушки, представленные спецслужбами, могли бы быть использованы в суде в качестве доказательств

Информация, полученная разведывательными службами, в будущем могла бы быть использована в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств. Соответствующую новеллу уголовного законодательства одобрило правительство Чехии. Об этом информировал министр внутренних дел и вице-премьер Ян Гамачек.

МВД выдвинуло данное предложение одновременно с новеллой Закона о Полиции Чешской Республики. По словам Гамачека, «закон, издающийся в отмену старых, реагирует на развитие событий в сфере безопасности, где появились новые угрозы, киберпреступления, а также риск использования дронов с целью совершения терактов».

В настоящее время чешские спецслужбы имеют право лишь обратить внимание органов правопорядка на то, что определенные лица совершают преступления, однако без возможности использования, например, материалов прослушки. Оппозиционная партия гражданских демократов заявила, что правительство таким образом одобрило возникновение новой StB (чешского аналога КГБ).

Новеллу еще предстоит рассмотреть нижней палате парламента.