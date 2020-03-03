Матчи плей-офф Экстралиги из-за коронавируса могут пройти без зрителей

В среду, 4 марта, состоится общее собрание представителей Ассоциации профессиональных клубов Чехии, по итогам которого может быть принято решение о проведении матчей заключительного 52-го тура Экстралиги без зрителей. Аналогичные ограничения могут быть распространены и на матчи плей-офф. Причиной называется риск распространения коронавируса.

«Если такое решение будет принято, то это станет огромным ударом по нашему виду спорта. Я обсуждал ситуацию с коллегами из Швейцарии и даже видел кадры из Берна, где обычно на хоккее полные трибуны. Хоккей без зрителей выглядел ужасно. Тем не менее, нам не останется ничего, кроме как подчиниться», - заявил глава Экстралиги Йозеф Ржезничек.