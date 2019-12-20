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Мать вьетнамца, скончавшегося после избиения сотрудниками полиции, получит компенсацию миллион крон

Катерина Айзпурвит
20-12-2019
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Мать гражданина Вьетнами, который скончался после избиения сотрудниками полиции Брно, получит компенсацию в размере один миллион крон (около 39 тыс. евро). Высший суд отклонил требование пострадавшей стороны о выплате в качестве компенсации 50 млн крон (1,9 млн евро).

Трагический инцидент произошел в январе 2009 г. в Брно, когда полицейский патруль приехал по вызову, в котором сообщалось, что вьетнамец под воздействием наркотиков хулиганит и угрожает окружающим. Хотя иностранный гражданин на момент приезда полиции сидел в кресле и не совершал никаких действий, полицейские при участии соседки его жестоко избили и поместили в камеру, где задержанный жаловался на свое состояние. Он был переведен в больницу и на следующий день скончался от внутреннего кровотечения.

Полицейский Йозеф Срнский был осужден на 10 лет лишения свободы, его коллеги Ярмил Шимоник и Франтишек Ярош получили по три года; соседка иностранца, принимавшая участие в избиении, – 8 лет тюремного заключения.

Катерина Айзпурвит
20-12-2019
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