Мать вьетнамца, скончавшегося после избиения сотрудниками полиции, получит компенсацию миллион крон

Мать гражданина Вьетнами, который скончался после избиения сотрудниками полиции Брно, получит компенсацию в размере один миллион крон (около 39 тыс. евро). Высший суд отклонил требование пострадавшей стороны о выплате в качестве компенсации 50 млн крон (1,9 млн евро).

Трагический инцидент произошел в январе 2009 г. в Брно, когда полицейский патруль приехал по вызову, в котором сообщалось, что вьетнамец под воздействием наркотиков хулиганит и угрожает окружающим. Хотя иностранный гражданин на момент приезда полиции сидел в кресле и не совершал никаких действий, полицейские при участии соседки его жестоко избили и поместили в камеру, где задержанный жаловался на свое состояние. Он был переведен в больницу и на следующий день скончался от внутреннего кровотечения.

Полицейский Йозеф Срнский был осужден на 10 лет лишения свободы, его коллеги Ярмил Шимоник и Франтишек Ярош получили по три года; соседка иностранца, принимавшая участие в избиении, – 8 лет тюремного заключения.