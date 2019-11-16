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Массовая манифестация в Праге прошла без серьезных происшествий

Катерина Айзпурвит
16-11-2019
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По сообщению полиции, массовая демонстрация, которая прошла во второй половине дня 16 ноября на Летенском поле в Праге, прошла без серьезных происшествий. За помощью к медикам обратилось примерно тридцать участников. Одной манифестантке потребовалась госпитализация из-за ранения руки.

Полиция решала такие вопросы как неразрешенный запуск беспилотных летательных аппаратов, а также поиск потерявшихся детей. По разным оценкам, на демонстрацию протеста против премьер-министра Андрея Бабиша пришло от 250 до 300 тысяч человек.

 
 
 
 
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