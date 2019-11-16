Массовая манифестация в Праге прошла без серьезных происшествий

По сообщению полиции, массовая демонстрация, которая прошла во второй половине дня 16 ноября на Летенском поле в Праге, прошла без серьезных происшествий. За помощью к медикам обратилось примерно тридцать участников. Одной манифестантке потребовалась госпитализация из-за ранения руки.

Полиция решала такие вопросы как неразрешенный запуск беспилотных летательных аппаратов, а также поиск потерявшихся детей. По разным оценкам, на демонстрацию протеста против премьер-министра Андрея Бабиша пришло от 250 до 300 тысяч человек.