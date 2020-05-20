Масочный режим сохраняется: Минздрав опубликовал карантинные меры, действующие после 25 мая

Министерство здравоохранения Чехии на своем официальном сайте опубликовало перечень мер защиты против распространения коронавируса, которые сохранятся в стране после 25 мая, когда вступает в силу очередной этап отмены карантина. Таким образом Минздрав уточнил правила на период, когда эпидемия Covid-19 в стране пошла на спад.

После 25 мая решением Минздрава сохраняется требование носить маски в зданиях, помимо собственных жилых помещений, в транспорте и в любых других местах, если расстояние между людьми составляет менее 2 м. Исключение составляют дети до двух лет, дети в детсадах и учащиеся, если они соблюдают дистанцию 1,5 м. Также могут снимать маски видеооператоры и фотографы и работники офисов на дистанции 2 м, а также люди, работающие на жаре.

Собрания – театральные представления, кинопоказы, богослужения, свадьбы спортивные мероприятия – могут проводиться с численностью до 300 человек. Участники, за исключением спортсменов и женихов и невест, должны носить маски.

Рестораны с 25 мая могут работать с 6.00 до 23.00, за исключением рабочих столовых и продаж из окна. Употреблять приобретенную пищу разрешено на расстоянии не менее 10 м от окна выдачи. В предприятиях общественного питания расстояние между посетителями должно быть не менее 2 м, им должна предоставляться дезинфекция для рук. Также должны дезинфицироваться дверные ручки, столы, прилавки и т. д.

При входе в магазины сохраняется требование предоставлять покупателям одноразовые перчатки или целлофановые пакеты. Санатории также должны обеспечить двухметровую дистанцию между людьми в столовых.

С 25 мая внутренние помещения замков и крепостей и музейные залы вновь будут открыты для посетителей, которые должны будут оставаться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Следующий этап отмены карантинных мер запланирован на 8 июня. На 20 мая в Чехии выявлено более 8600 зараженных коронавирусом, 303 ковид-позитивных пациента скончалось, 5 731 человек выздоровел.