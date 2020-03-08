Архив передач

Мартина Сабликова выиграла дистанционный Кубок мира

Тимур Кашапов
08-03-2020
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Чешская спортсменка Мартина Сабликова в 13-й раз стала обладательницей дистанционного Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2019/20. В финальном забеге в Херенвене Сабликова заняла четвертое место, которого ей хватило, чтобы одержать победу в общем зачете.

32-летняя конькобежка набрала 357 баллов. Ее ближайшие преследовательницы – Изабелль Вейдеманн из Канады и ее соотечественница Ивани Блонден – отстали на 4 и 43 балла соответственно.

 
 
 
 
 
 
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