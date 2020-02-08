Maртина Сабликова победила в забеге на 3000 м на ЧМ в Калгари

Чешская королева стайерских дистанций Maртина Сабликова стала победительницей в забеге на дистанции 3000 м на чемпионате мира в Калгари и упрочила свою позицию.

32-летняя трехкратная олимпийская чемпионка и 5-кратная чемпионка мира в классическом многоборье показала лучший свой результат в нынешнем сезоне – 3:54,936, опередив конькобежку из Нидерландов Антуанетту де Йонг, финишировавшую с результатом 3.56,182. Бронза досталась россиянке Наталье Ворониной – 3.56,579.