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Maртина Сабликова победила в забеге на 3000 м на ЧМ в Калгари

Лорета Вашкова
08-02-2020
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Чешская королева стайерских дистанций Maртина Сабликова стала победительницей в забеге на дистанции 3000 м на чемпионате мира в Калгари и упрочила свою позицию.

32-летняя трехкратная олимпийская чемпионка и 5-кратная чемпионка мира в классическом многоборье показала лучший свой результат в нынешнем сезоне – 3:54,936, опередив конькобежку из Нидерландов Антуанетту де Йонг, финишировавшую с результатом 3.56,182. Бронза досталась россиянке Наталье Ворониной – 3.56,579.

 
 
 
 
 
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