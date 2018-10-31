Мартин Стропницкий, занимавший ранее ряд министерских постов, отправляется послом в Израиль

Катерина Айзпурвит
31-10-2018
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Новым послом Чехии в Израиле станет Мартин Стропницкий, который вступает в должность в ноябре 2018 г. Ближайшей задачей нового главы диппредставительства будет открытие Чешского дома в Иерусалиме и подготовка к визиту президента Милоша Земана. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек также заявил, что в 2019 г. в Праге пройдут межправительственные переговоры между Чехией и Израилем.

В начале октября текущего года Мартин Стропницкий покинул кресло в Нижней палате парламента и должность зампредседателя движения ANO. Ранее он являлся послом Чехии в Португалии, Италии и Ватикане, занимал посты министра культуры, министра обороны и министра иностранных дел.

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