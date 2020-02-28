Архив передач

Мартин Каут забил первую шайбу в НХЛ

Тимур Кашапов
28-02-2020
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Каут забросил свою первую шайбу в НХЛ. Благодаря голу чешского хоккеиста, который был признан первой звездой матча, «Колорадо» одержало четвертую победу подряд и вышло на второе место в Западной конференции.

Выбранный «лавинами» на драфте 2018 года хоккеист провел два последних сезона в АХЛ. В текущем сезоне Каут сыграл 18 матчей за «Колорадо Иглз» и набрал 16 очков.

 
 
 
 
 
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