Мартин Гашек может стать игроком «Бешикташа»

Экс-футболист пражской «Спарты», который ранее договорился со своим бывшим клубом о расторжении действующего контракта, может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на турецкие источники.

24-летний полузащитник в январе отказался вылететь вместе со «Спартой» на тренировочный сбор в Испанию и был готов перейти в израильский «Маккаби» (Хайфа). Переход сорвался из-за того, что представители Гашека потребовали повышения оклада футболиста.

Мартин Гашек – сын экс-игрока сборной Чехии Мартина Гашека-старшего и племянник легендарного хоккейного вратаря Доминика Гашека.