Марш «Сокола» в честь основания республики

Физкультурная организация «Сокол», в чьих рядах был также президент-основатель Чехословакии Томаш Гарриг Масарик, отметили столетие образования самостоятельного чехословацкого государства маршем по Праге. Свое шествие колонна «соколов» начала на острове Кампа и завершила на Вацлавской площади. Во главе шествия маршировал оркестр и двигался старинный автомобиль, в котором сидел актер, исполнявший во время марша роль первого президента Чехословакии.

Члены движения «Сокол», которому уже исполнилось 156 лет, принимали активное участие в создании Чехословакии. В истори физкультурного объединения были как годы необычайного расцвета и популярности в период Первой Чехословацкой Республики, так и гонений во времена нацистской оккупации и годы социализма. Вновь «Сокол» воспрянул духом после «бархатной» революции 1989 года. Физкультурное общество «Сокол», у истоков которого стояли профессор Мирослава Тырш и предприниматель Индржих Фюгнер, было основано в 1862 году. Организация быстро развивалась, и в её рамках возникали многочисленные объединения, причем не только в городах, но и в деревнях. Сильна в рядах «Сокола» была и любовь к своей родине. Именно поэтому во время Первой мировой войны «соколы» активно принимали участие в создании чехословацких легионерских отрядов, а во время Второй мировой войны были в рядах антифашистского сопротивления. Одновременно, еще со времен Мирослава Тырша, основателя физкультурного движения, существует правило внутренней аполитичности и плюрализма вероисповеданий.