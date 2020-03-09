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Маркета Давидова заняла в масс-старте 20-е место

Тимур Кашапов
09-03-2020
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В Чехии завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований были разыграны награды в женской гонке с общего старта, по итогам которой единственная представительница ЧР Маркета Давидова пришла к финишу 20-й.

Победу в масс-старте одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, третье – немка Франциска Пройс. Напомним, соревнования в Нове Место на Мораве из-за коронавируса COVID-19 прошли без зрителей.

 
 
 
 
 
 
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