Маркета Давидова заняла в масс-старте 20-е место

В Чехии завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований были разыграны награды в женской гонке с общего старта, по итогам которой единственная представительница ЧР Маркета Давидова пришла к финишу 20-й.

Победу в масс-старте одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, третье – немка Франциска Пройс. Напомним, соревнования в Нове Место на Мораве из-за коронавируса COVID-19 прошли без зрителей.