Марианская колонна может появиться на Староместкой площади Праги уже 15 августа

Установка копии Марианской колонны на Староместкой площади Праги может завершиться уже 15 августа, на месяц раньше намеченного срока, сообщил агентству ЧТК автор конструкции Петр Ваня. Ускорению строительства способствовала отмена пасхальной ярмарки на Староместской площади, от проведения которой отказались в связи с пандемией коронавируса.

Строительство колонны началось в середине февраля, после того как за ее установку проголосовал городской совет Праги. Чешское общество разделено на сторонников и противников восстановления монумента.

3 ноября 1918 года, спустя несколько дней после провозглашения независимой Чехословакии, толпа пражан повалила Марианскую колонну как символ Габсбургской монархии. 14-метровый столб в стиле барокко, увенчанный двухметровой статуей Девы Марии Иммакулаты, был воздвигнут напротив Тынского храма в 1650 году в честь защитников Старого Города от шведов в конце Тридцатилетней войны.