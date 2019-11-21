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Марек Гилшер намерен вновь участвовать в выборах президента Чехии

Тимур Кашапов
21-11-2019
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Сенатор Марек Гилшер объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2023 году. С этой целью его штаб уже в ближайшее время начнет сбор подписей в поддержку парламентария. На последних выборах главы государства за Гилшера проголосовало 455 тыс. человек.

У Гилшера два образования – врач и специалист по международным отношениям. Незадолго до бархатной революции он вместе родителями эмигрировал в Испанию и часть детства провел в Мадриде. Широкой публике его имя до прошлых выборов было почти не знакомо. В октябре 2014 года, участвуя в политическом перформансе группы «oMen» на пресс-конференции в здании правительства, Гилшер, раздевшись до пояса, поднял флаги ЕС и НАТО в знак одобрения позиции премьер-министра Богуслава Соботки и его действий в поддержку Украины.

 
 
 
 
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