Малые и средние фирмы получат кредиты под госгарантию

Государство выдаст посредством Чешско-моравского банка гарантий и развития (ČMZRB) кредитные гарантии за предоставление коммерческих кредитов фирмам с максимальным числом работников до 500 человек.

Малые и средние предприятия могли бы получить на обновление своей деятельности после эпидемии коронавируса в целом около 495 миллиардов крон. Предоставление гарантий является возможным на основе закона, подписанного главой государства Милошем Земаном в четверг, 30 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента.