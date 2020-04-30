Архив передач

Малые и средние фирмы получат кредиты под госгарантию

Лорета Вашкова
30-04-2020
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Государство выдаст посредством Чешско-моравского банка гарантий и развития (ČMZRB) кредитные гарантии за предоставление коммерческих кредитов фирмам с максимальным числом работников до 500 человек.

Малые и средние предприятия могли бы получить на обновление своей деятельности после эпидемии коронавируса в целом около 495 миллиардов крон. Предоставление гарантий является возможным на основе закона, подписанного главой государства Милошем Земаном в четверг, 30 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента.

 
 
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