Майские заморозки нанесли производителям фруктов ущерб на десятки миллионов крон

Катерина Айзпурвит
07-05-2019
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Похолодание воздуха, при котором столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, произошедшее в Чехии в ночь на 7 мая, по предварительным данным, нанесло производителям фруктов ущерб на десятки миллионов крон. Мороз, который в некоторых районах Чехии достигал минус четырех градусов, повредил, прежде всего, грушевые и вишневые деревья. На некоторых местах от холода пострадали также яблони. При этом яблоки являются основным видом фруктов, производящимся в стране.

Точный ущерб, нанесенный фруктовым садам Чехии, будет известен через неделю, сообщил агентству ЧТК председатель Союза производителей фруктов. В прошлом году морозы 500 млн крон.

 
 
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