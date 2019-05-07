Майские заморозки нанесли производителям фруктов ущерб на десятки миллионов крон

Похолодание воздуха, при котором столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, произошедшее в Чехии в ночь на 7 мая, по предварительным данным, нанесло производителям фруктов ущерб на десятки миллионов крон. Мороз, который в некоторых районах Чехии достигал минус четырех градусов, повредил, прежде всего, грушевые и вишневые деревья. На некоторых местах от холода пострадали также яблони. При этом яблоки являются основным видом фруктов, производящимся в стране.

Точный ущерб, нанесенный фруктовым садам Чехии, будет известен через неделю, сообщил агентству ЧТК председатель Союза производителей фруктов. В прошлом году морозы 500 млн крон.