Майк Тайсон выступит в Праге с собственным шоу

Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории мирового бокса Майк Тайсон выступит в Праге и расскажет посетителям о своей карьере и секретах спортивных успехов и долголетия. Мероприятие состоится в рамках «Майк Тайсон шоу» в столичном Restaurant & Club SaSaZu.

Майкл Джерард Тайсон – американский боксер-профессионал, обладатель нескольких мировых рекордов, не побитых по сей день. Тайсон – самый молодой чемпион мира в тяжелом весе (в 20 лет 144 дня), первый и единственный абсолютный чемпион, который завоевал три основных титула подряд, и самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории.