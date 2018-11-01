Майк Тайсон выступит в Праге с собственным шоу

Тимур Кашапов
01-11-2018
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Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории мирового бокса Майк Тайсон выступит в Праге и расскажет посетителям о своей карьере и секретах спортивных успехов и долголетия. Мероприятие состоится в рамках «Майк Тайсон шоу» в столичном Restaurant & Club SaSaZu.

Майкл Джерард Тайсон – американский боксер-профессионал, обладатель нескольких мировых рекордов, не побитых по сей день. Тайсон – самый молодой чемпион мира в тяжелом весе (в 20 лет 144 дня), первый и единственный абсолютный чемпион, который завоевал три основных титула подряд, и самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории.

 
 
 
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